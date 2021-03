Hanoi (VNA) - Chœur international unique au Vietnam, Hanoi Voices, sous la direction de Dông Quang Vinh, un artiste du Théâtre national d'opéra-ballet, est un regroupement d'étrangers résidant au Vietnam et autres amoureux de la musique et de Hanoï. Avec leur amour pour la capitale millénaire et leur attitude positive dans la vie, ils ont apporté au public des comédies musicales captivant les cœurs.

Le chef d’orchestre Dông Quang Vinh (en pull rouge), fondateur de Hanoi Voices, et les membres de la troupe lors d’un spectacle au Théâtre national d'opéra-ballet. Photo : VNP

Le fondateur de Hanoi Voices est le chef d’orchestre Dông Quang Vinh. Il fut choisi par le gouvernement américain comme représentant de l’ASEAN pour participer au projet « Accélérer le changement social via les arts ». En 2016, il a fondé Hanoi Voices afin de créer un endroit réunissant amoureux de la musique et du théâtre. Au début, Hanoi Voices ne comptait que 14 membres, ils sont maintenant 40 dont 70% d’étrangers. Cependant, les membres changent constamment car les étrangers viennent travailler au Vietnam puis retournent dans leur pays d’origine. Il est également intéressant pour Hanoi Voices d’accueillir toujours de nouveaux membres, de nouvelles personnalités.



Cyril, un français, travaille à l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), a partagé qu'il était membre de Hanoi Voices depuis deux ans et qu'il considérait le groupe comme sa famille. Cyril a participé à de nombreux spectacles. En 2020, il a joué dans la comédie musicale «Les Misérables» qui a fait salle comble. Chaque fois qu'il monte sur scène il ressent des émotions indescriptibles. Il a l'impression qu'il est à la fois artiste et spectateur.

Les membres de Hanoi Voices viennent de différents pays dans le monde. Photo : VNP

Pour intégrer Hanoi Voices, les membres doivent tout d’abord se passionner pour la musique. Puis, ils passeront des épreuves face au chef d’orchestre Dông Quang Vinh et Cyril. D’autres membres de Hanoi Voices comme Maria Gunder, Has Wovmgoor, Katja Sailer partagent que l’enthousiasme du chef d'orchestre Dông Quang Vinh les a étroitement liés et leur a ouvert des opportunités de jouer sur scène. Tous les membres de Hanoi Voices font des efforts pour répandre l’amour de la culture vietnamienne et du Vietnam auprès des amis internationaux avec l’esprit de « vivre Vietnam et comme un Vietnamien ». Hanoi Voices a fait une chose impressionnante en apportant progressivement la musique vietnamienne à un plus grand nombre d’étrangers.



Chaque semaine, Hanoi Voices organise une séance d'entraînement, généralement le soir. L'habitude de s'entraîner dur et de jouer de la musique professionnellement a fait le succès de Hanoi Voices sur de nombreuses scènes telles que l'Institut français de Hanoï, l'Opéra de Hanoï, des ambassades,...