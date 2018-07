Hanoi, 18 juillet (VNA) - Le président du Comité populaire de Hanoi, Nguyên Duc Chung, a reçu le 17 juillet l’ambassadeur des Émirats arabes unies (EAU) au Vietnam, Obaid Saeed Bintaresh Aldhaheri pour discuter des mesures à promouvoir la coopération dans le commerce et le tourisme.

Le président du Comité populaire de Hanoi, Nguyên Duc Chung (droite) et l’ambassadeur des Émirats arabes unies (EAU) au Vietnam, Obaid Saeed Bintaresh Aldhaheri. Photo : KTDT

L’ambassadeur des EAU au Vietnam, Obaid Saeed Bintaresh Aldhaheri, a souligné que le gouvernement émirati prendrait en haute estime le renforcement de sa coopération avec le Vietnam, un partenaire important, notamment dans le commerce, l’investissement et le tourisme.

Il a demandé aux autorités vietnamiennes et de la ville de Hanoi en particulier de créer les meilleures conditions possibles pour intensifier les échanges commerciaux et accroître l'afflux de touristes entre les deux pays pour être à la hauteur des potentiels et des relations entre les deux pays.

Pour sa part, le président du Comité populaire de Hanoi, Nguyên Duc Chung, a fait savoir que Hanoi souhaite exporter vers les EAU des produits de textile-habillement, des chaussures et des produits artisanaux.

Le Comité populaire municipal est prêt à créer des conditions aux entreprises des EAU à investir à Hanoi en encourageant les activités d’échanges culturels et de promotion de l’image des EAU, lesquelles visent à approfondir la compréhension mutuelle entre les deux peuples, a conclu le président du Comité populaire de Hanoi, Nguyên Duc Chung. - VNA