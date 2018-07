Hanoi (VNA) - Les villages de métiers artisanaux sont des atouts pour la capitale, en particulier pour son essor touristique. Analyse du président de l’Association des villages de métiers du Vietnam, Luu Duy Dân.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc dans le village de la céramique de Bat Tràng. Photo : VNA

- Quel regard portez-vous sur l’état actuel du développement des villages de métiers de Hanoi?



La capitale est une source de talents artisanaux qui, au-delà des considérations matérielles, sont des témoins de la vigueur de la culture nationale. Par ailleurs, la ville, peuplée de 7,6 millions d’habitants, rayonne sur le plan international et est en cela très attractive.



Afin de conjuguer ces deux états de fait, nous avons organisé avec succès beaucoup d’événements à caractère international.



Il est clair que ses 1.350 villages de métiers caractérisés par leur production, parfois connue mondialement comme les soieries de Van Phuc ou les céramiques de Bat Tràng, et leur symbolique, nombre d’entre eux étant parfois vieux de 500 à 1.000 ans, sont des moteurs de développement inestimable pour Hanoi.



Il ne faut pas non plus dissimuler que malgré ces efforts, les objets qui sortent des ateliers ont encore du mal à trouver leur style et passent souvent pour se copier les uns les autres. Mais cela s’arrangera avec le temps.



- Comment sont mis en valeur ces potentiels à l’heure actuelle?



D’un point de vue général, de gros efforts sont fournis afin de communiquer avec l’extérieur s’agissant des attraits du pays. Considérés comme "ressource touristique", les villages de métiers constituent un argument commercial à la fois par leur facette traditionnelle et rustique.



À ce jour, nous avons choisi deux villages tests afin de régler les paramètres indispensables à une mise en valeur optimum: Bat Tràng et Van Phuc. Ainsi, nous travaillons à les inclure dans les principaux circuits touristiques de la ville. De la même façon, les premières mesures permettant la mise en place d’un processus de développement durable en accord avec les objectifs touristiques ont déjà été prises. Plus généralement, la communication à propos de ces villages a été renforcée sous toutes ses formes afin qu’ils soient plus visibles.