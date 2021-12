Un lycéen hanoïen se fait vacciner contre le COVID-19.

Hanoï (VNA) - La ville de Hanoï s'efforcera d'administrer les deux doses de vaccin anti-COVID-19 à 95% des adolescents âgés de 12 à 17 ans au cours du quatrième trimestre 2021 au premier trimestre 2022. Ce qui permettra la réouverture des écoles.

Depuis le 23 novembre, la ville de Hanoï a commencé la campagne de vaccination anti-COVID-19 pour les adolescents de 15 à 17 ans, selon le Service municipal de la santé. L'âge d'accès au vaccin abaisse progressivement.



Cette vaccination devrait se tenir dans les écoles, les centres de santé et les hôpitaux (pour les enfants atteints de maladies sous-jacentes et d’obésité).



Approuvé par le ministère vietnamien de la Santé, le vaccin Comirnaty développé par Pfizer/BioNTech, qui a été recommandé par l'Organisation mondiale de la santé en faveur de la vaccination des adolescents et enfants, est administré aux jeunes. L'Institut national d'hygiène et d'épidémiologie vient de distribuer à la capitale 304.140 doses du vaccin de Pfizer, a annoncé le Service de la santé de Hanoï.



Selon les prévisions, au cours du quatrième trimestre 2021 et du premier trimestre 2022, Hanoï s'efforce de vacciner tous les adolescents âgés de 12 à 17 ans, dont 519.547 ados de 12 à 16 ans et 272.374 de 16 à 18 ans. -CVN/VNA