Photo: Internet

Hanoï (VNA) - Le groupe environnemental Keep Hanoi Clean, en collaboration avec la délégation de l’Union européenne (UE) au Vietnam, organisera un nettoyage dans la zone au-dessous du pont emblématique de Long Bien à Hanoï ce week-end.

Inscrit dans le cadre de la Semaine européenne de la diplomatie climatique 2019, l'événement aura lieu de 8h00 à 11h30 et de 14h00 à 17h30, les 12 et 13 octobre. Les volontaires de plus de 16 ans sont les bienvenus.

Suivant son thème « vert », les organisateurs encouragent également les participants à se rendre à vélo à l’endroit en proposant des prix à ceux qui le font. Les participants se verront offrir un déjeuner végétarien gratuit.

En novembre 2017, Keep Hanoi Clean a organisé un évènement similaire dans la zone au-dessous du pont Long Bien et collecté environ 14 tonnes d’ordures. Mais à ce jour, les ordures sont revenues inonder cette zone. Cette année, en collaboration avec la délégation de l’Union européenne au Vietnam, Keep Hanoi Clean souhaite attirer une attention plus profonde de la communauté.

Après cet évènement, le comité d’organisation mettra en œuvre un plan de collecte de déchets avec la participation des autorités et habitants locaux avant avril 2020, ainsi qu’un autre évènement de nettoyage qui aura lieu en avril 2020.

Le groupe environnemental Keep Hanoi Clean a été fondé en mai 2016 par James Joseph Kendall - un résident américain de longue date dans la capitale vietnamienne, qui s'inquiétait du niveau de déchets dans son voisinage. L’objectif ultime de Keep Hanoi Clean est d’aider la capitale vietnamienne à devenir une «ville gemme verte» pour une vie durable, puis à reproduire ce succès à travers le pays.

Chaque week-end, Keep Hanoi Clean collecte des ordures dans un lieu public, avec la participation d’une cinquantaine de bénévoles, vietnamiens et étrangers, tous âges confondus. Malgré son manque de financement et d’expérience, le groupe a déjà réussi à enlever des centaines de tonnes de déchets dans les parcs et les lacs de la capitale.

La Semaine européenne de la diplomatie climatique est un évènement mondial organisé depuis 2014 à l’initiative des missions diplomatiques Allemandes, Britanniques et Françaises dans plus de 30 pays à travers le monde.

Au Vietnam, son édition 2019 est organisée du 17 septembre au 13 octobre à Hanoï, à Da Nang et à Hoi An (province de Quang Nam, Centre) pour sensibiliser sur les effets du changement climatique.

Cet événement, qui est co-organisé par la délégation de l’UE au Vietnam, les ambassades des pays membres et des partenaires de l’UE, vise à encourager les jeunes à participer à l’action collective face au changement climatique.

Au menu figurent notamment la mise en place de l’électricité solaire au sein de l’École primaire Vo Thi Sau à Da Nang, une rencontre avec des étudiants de l’Université de Dà Nang ; une course de vélo à Hôi An, la projection du film «Recherche du récif corallien» suivie d’une table ronde avec les jeunes, le nettoyage du pont de Long Biên à Hanoï avec l’organisation Keep Hanoi Clean.

Le Vietnam est l’un des cinq pays les plus durement touchés par le changement climatique. L’UE l’aide activement à en atténuer les dégâts en finançant des études sur l’impact du changement climatique et en proposant des mesures d’adaptation appropriées.

Pays signataire de l’Accord de Paris sur le climat, le Vietnam s’est engagé à réduire de 8% ses émissions de CO2 d’ici 2030, ce chiffre pourrait s’élever à 25% si le pays obtient une aide financière et technologique efficace de la communauté internationale.

Le Premier ministre a également promulgué un plan de mise en œuvre de l'Accord de Paris sur le changement climatique avec cinq objectifs, dont la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et l'adaptation au changement climatique. -VNA