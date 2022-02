Nettoyage dans une classe de l'école élémentaire Tran Quoc Toan à Hanoï. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Les élèves des classes du CP à la 6e dans 12 arrondissements de Hanoï ne retourneront pas encore à l’école le 21 février.



Selon un document signé le 18 février par le vice-président du Comité populaire de la capitale, Chu Xuan Dung, le Comité populaire municipal a accepté la proposition du Service municipal de l’Education et de la Formation sur l'ajustement du plan prévu sur le retour à l’école des élèves des classes du CP à la 6e dans 12 arrondissements de la ville. Le moment précis sera annoncé ultérieurement.



Ces derniers jours, la situation épidémique à Hanoï demeure compliquée. En outre, un froid de canard devra frapper la capitale prochainement. Pour assurer la sécurité et la santé des élèves, le Service de l'Education et de la Formation de Hanoï a proposé au Comité populaire municipal d'autoriser la suspension temporaire du plan permettant la reprise des cours en présentiel pour les élèves des classes du CP à la 6e dans 12 arrondissements. -VNA