Hanoi (VNA) – Le vice-président du Comité populaire de la ville de Hanoi, Nguyên Manh Quyên a souligné le soutien de Hanoi aux investissements et aux opérations des entreprises américaines lors d’une rencontre avec un représentant de l’ambassade des États-Unis au Vietnam.

Le vice-président du Comité populaire de la ville de Hanoi, Nguyên Manh Quyên et la conseillère économique Lynne Gadkowski. Photo : kinhtedothi.vn

Lors de la rencontre, la conseillère économique Lynne Gadkowski a déclaré que l’ambassade des États-Unis espère que l’administration municipale continuera à créer des conditions optimales pour que les entreprises américaines opèrent dans la ville.

Les entreprises américaines s’attendent également à ce que Hanoi rouvre bientôt ses portes et mette en œuvre des mesures de reprise économique post-Covid-19, créant ainsi plus d’élan pour le partenariat entre les entreprises vietnamiennes et américaines, a-t-elle noté.

Le directeur du programme de sécurité sanitaire mondiale des Centres de contrôle et prévention des maladies (CDC) des États-Unis au Vietnam, Matt Moore, a déclaré que le CDC Vietnam était prêt à partager ses expériences en matière de contrôle des épidémies et à aider Hanoi à rouvrir et à relancer son économie.

Les officiels posent lors de leur rencontre. Photo: kinhtedothi.vn

Appréciant la bonne volonté de coopération des agences américaines, Nguyên Manh Quyên a affirmé que l’investissement, la promotion du commerce et le soutien aux entreprises étrangères, y compris celles des États-Unis, sont toujours un axe de développement de Hanoi.

La ville a récemment organisé une conférence pour se renseigner sur les difficultés et les problèmes auxquels sont confrontées les entreprises étrangères, y compris les entreprises américaines, a-t-il fait savoir, ajoutant que Hanoi spouhaite créer un environnement des affaires favorable et ouvert. – VNA