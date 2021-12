New York (VNA) – Le Vietnam soutient la promotion d'une coopération efficace entre le Conseil de sécurité (CDS) de l’ONU et le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine, axée sur la bonne mise en œuvre du cadre de coopération conjoint entre l'ONU et l'UA, y compris la réponse à l'intérêt de l'Afrique pour traiter de questions transversales telles que la lutte contre le terrorisme, le changement climatique, les mines terrestres, les femmes, la paix et la sécurité.

C’est ce qu’a déclaré le 16 décembre à New York l'ambassadeur Pham Hai Anh, chargé d’affaires a.i de la Mission du Vietnam auprès de l’ONU, lors d’une réunion virtuelle entre le Conseil de sécurité de l’ONU et le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine.

L'ambassadeur Pham Hai Anh, chargé d’affaires a.i de la Mission du Vietnam auprès de l’ONU. Photo: VNA



L'ambassadeur Pham Hai Anh a souligné la nécessité de promouvoir la participation et la coopération du CDS de l’ONU et du CPS de l’UA avec les organisations sous-régionales en Afrique sur les questions pertinentes lors des discussions du CDS de l’ONU et des visites sur le terrain.

Le diplomate vietnamien a déclaré apprécier le rôle et les contributions des pays africains membres du Conseil de sécurité de l’ONU. Il a exprimé son soutien à leur rôle de leader dans la promotion de la coopération entre le Conseil de sécurité de l’ONU et le CPS de l’UA. -VNA