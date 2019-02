Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Pour accueillir le 2e Sommet entre les Etats-Unis et la République populaire démocratique de Corée (RPDC) qui aura lieu les 27 et 28 février, le Comité populaire de Hanoï a demandé aux organes compétents d’accélérer les travaux liés à l’embellissement urbain.



Ces derniers jours, les organes compétents locaux ont mis en oeuvre plusieurs programmes afin de garnir les rues de fleurs et plantes, d’assurer l’éclairage et la propreté... De nombreux panneaux sur le prochain Sommet ont été installés sur les axes menant au centre-ville depuis l’aéroport international de Noi Bai. Le Service municipal de la Culture et des Sports de Hanoï a conçu de nombreux plans de communication pour promouvoir l’image de la capitale.



Selon des représentants des organes locaux, le 2e Sommet entre les Etats-Unis et la RPDC sera une bonne opportunité pour le Vietnam et, plus particulièrement, Hanoï, de promouvoir son image. Ils ont indiqué que leurs organes faisaient de leur mieux pour assurer l’image d’une destination pacifique, amicale et hospitalière aux yeux des amis et touristes internationaux. -VNA