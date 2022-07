Hanoi (VNA) - Hanoi prend des mesures pour préserver et maintenir en vie les villages de métiers traditionnels, a-t-on appris samedi 23 juillet d’un séminaire sur les solutions à la conservation et au développement des villages de métiers dans la capitale pour la période 2021-2025.

Vue du séminaire sur les solutions à la conservation et au développement des villages de métiers de Hanoi pour la période 2021-2025. Photo : VNA- Le Courrier du VietNam

La ville veut créer une percée dans la production et l’exportation d’articles artisanaux et le développement du tourisme de village de métier, a déclaré Nguyên Van Chi, directeur de la Division de développement rural de Hanoi.Afin de préserver et de développer les villages de métiers traditionnels, le Comité populaire municipal a dirigé la mise en œuvre de la reconnaissance des titres des villages artisanaux et traditionnels de Hanoi, et propose à l’État de conférer les titres d’artisan du peuple, artisan émérite aux artisans de Hanoi.Le chef adjoint de la division, Trân Sy Tiên, a cité le résultat d’une enquête effectuée en 2020 disant qu’à cette époque, Hanoi comptait 1.350 villages de métiers, dont 544 ont disparu et 806 étaient en activité. Parmi les 806 villages, 318 sont reconnus dans 23 arrondissements, districts et villes, dont 270 villages artisanaux, 48 traditionnels.Ces villages artisanaux et traditionnels ont activement contribué à la restructuration, au développement de l’économie rurale, à la création d’emplois, à l’augmentation des revenus des ouvriers et à la création d’une prémisse pour la mise en œuvre réussie du programme une commune, un produit OCOP (À chaque commune son produit) et la construction de la nouvelle ruralité, a-t-il affirmé.Les villages de métiers traditionnels de Hanoi se révèlent titulaires d’un riche patrimoine culturel, technique et architectural. Un tourisme culturel pris en charge par les artisans eux-mêmes ainsi que par les institutions locales tente actuellement de mettre en valeur ce patrimoine et de proposer de nouveaux débouchés à la production artisanale. – VNA