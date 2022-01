Un bus à deux étages pour les touristes à Hanoï. Photo: Vietnam+

Hanoï (VNA) - La ville de Hanoï est en train de se coordonner avec des autres villes et provinces pour élaborer des programmes pilotes sur l'accueil des touristes internationaux tout en assurant la sécurité dans le contexte des évolutions compliquées de l'épidémie de COVID-19.

La capitale se concentre sur la mise en place de circuits touristiques en ligne pour desservir les visiteurs. De plus, de nombreux circuits dans des sites culturelles et historiques du centre-ville sur la base du renouvellement des circuits traditionnels ont été lancés.

Le secteur du tourisme de la ville accorde également une attention au développement du tourisme agricole et rural en association avec la consommation des produits qualifiés dans le cadre du programme "Une commune, un produit" (OCOP).

Un Hanoï différent à bord de bus à deux étages. Photo: Vietnam+

Selon Nguyen Manh Quyen, vice-président du Comité populaire de Hanoï, dans le contexte où l'industrie du tourisme est fortement touchée par la pandémie de COVID-19, Hanoï a activement mis en œuvre un plan de stimulation du tourisme intérieur et de soutien aux entreprises touristiques locales.

Selon Dang Huong Giang, directrice du Service municipal du tourisme, le secteur du tourisme de la capitale met en œuvre actuellement des programmes de promotion du tourisme en coordination avec les pays membres du Conseil de promotion du tourisme en Asie (CPTA), avec l'Organisation de promotion du tourisme pour les villes d'Asie-Pacifique (TPO), et avec l'Alliance de coopération des villes touristiques Lancang-Mékong.

Dans le même temps, la ville lance une campagne de promotion touristique sur la chaîne internationale CNN, en se concentrant sur la période avant, pendant et après les 31es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31).

Le Service municipal du tourisme donne des guides aux agences touristiques, aux établissements d'hébergement et aux comités de gestion des destinations touristiques de la ville pour préparer les conditions permettant d'assurer un service sûr, tout en leur demandant à maintenir et à améliorer la qualité des produits et services touristiques pour répondre aux besoins des visiteurs internationaux autorisés à entrer dans le pays dans les prochaines années. -VNA