Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Afin de promouvoir la production et les activités commerciales et de créer une dynamique pour un développement économique durable, Hanoï a activement mis en œuvre de nombreuses mesures, notamment en se concentrant sur le développement des industries et des produits industriels à forte valeur ajoutée.

Selon l'Office municipal des statistiques, au cours des neuf premiers mois de 2022, le produit intérieur brut régional (PIBR) de la ville a augmenté de 9,69% par rapport à la même période de l'an dernier, soit une forte augmentation annuelle par rapport à la même période de ces dernières années.

Les activités de production industrielle ont continué de maintenir leur rythme de reprise et on estime qu'au troisième trimestre 2022, l'indice de production industrielle de Hanoï a enregistré une hausse de 12,4% en glissement annuel.

Au cours des neuf premiers mois de 2022, cet indice a augmenté de 8,6% en glissement annuel.

Le Tu Luc, directeur adjoint du Centre de promotion du tourisme, du commerce et des investissements de Hanoï, a souligné que l'économie municipale s'est bien redressée grâce à la mise en œuvre de diverses mesures de soutien aux entreprises.

En particulier, les entreprises spécialisées dans la fabrication de produits industriels jouent toujours un rôle important dans le développement de la capitale, a-t-il souligné.

Le programme N°02-CTr/TU du Comité municipal du Parti de Hanoï a fixé les priorités suivantes : renouveler le modèle de croissance, promouvoir efficacement les potentiels et avantages de la ville en matière de développement économique et tirer parti des acquis de la 4e révolution industrielle.

Par conséquent, le Comité populaire de Hanoï a publié les programmes et plans sur le développement des produits industriels majeurs jusqu'en 2025.

À ce jour, Hanoï compte 117 produits provenant de 81 entreprises, dont 22 réalise un revenu de plus d'un milliard de dongs (44 millions de dollars) chacune, 12 figurant parmi les 500 meilleures entreprises nationales et 10 ayant des marques mondiales.

Photo: VNA

Hanoï a formé huit grands groupes industriels avec des milliers de produits, notamment dans les secteurs des nouveaux matériaux, de la fabrication de moules, de l'électricité et de l'électronique, entre autres.

Pour soutenir la production et les activités commerciales, les organisations de crédit de Hanoï ont continué à promouvoir la mise en œuvre des mesures pour soutenir les clients et les entreprises qui connaissent des difficultés dans la période post-COVID-19, notamment le prêt en capital.

Nguyen Minh Tuan, directeur de la succursale de la Banque d'État à Hanoï, a déclaré que les banques mettent toujours à jour les informations et accordent aux entreprises des prêts à des taux d'intérêt préférentiels.

Actuellement, le secteur bancaire a mis en œuvre de manière drastique le décret du Premier ministre N°31/2022/ND-CP sur le soutien au taux d'intérêt de 2% par an du budget d'Etat, a-t-il indiqué.

La Banque d'État du Vietnam a publié le circulaire N°03/2022/TT-NHNN selon lequel si les entreprises sont éligibles, elles pourront emprunter dans le cadre du plan de relance de la production et des activités de près de 1,8 milliard de dollars en 2022 et 2023, avec un taux d'intérêt de 2%, a-t-il fait remarquer.

Nguyen Manh Quyen, vice-président du Comité populaire de Hanoï, a souligné que la ville a toujours déterminé que les entreprises spécialisées dans la fabrication des produits industriels clés occupaient une position importante dans le processus de développement de l'économie de la capitale.-VNA