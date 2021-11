Le dossier du "chèo" sera bientôt soumis à l'UNESCO. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Depuis l’extension des limites administratives de la capitale en août 2008, Hanoi est devenue la localité la plus riche du pays en termes de ressources patrimoniales culturelles.

On en recense actuellement 1.793. Elle figure parmi les rares localités du pays disposant d’une pléthore de "patrimoines immatériels". La ville met activement en œuvre des activités pour les préserver.

En 2015-2016, dans le cadre du Projet de recensement total et de préservation des patrimoines culturels immatériels, le Service municipal de la culture et des sports a soutenu la propagation du "trông quân" (chansons alternées accompagnées d’un tambourin) dans trois communes : Hat Môn (district de Phuc Tho), Khanh Ha (district de Thuong Tin) et Phuc Tiên (district de Phu Xuyên).

Depuis 2017, le Service municipal de la culture et des sports a soutenu la sensibilisation des patrimoines immatériels auprès de la communauté telles que chant ca trù (chant des courtisanes), art des marionnettes, hat xâm (chant des aveugles), chèo tàu…

La ville de Hanoi a mis en œuvre le projet de l'enseignement des patrimoines dans les écoles, a déclaré Pham Thi Lan Anh, cheffe du bureau de gestion du patrimoine du Service municipal de la culture et des sports. 4 types de patrimoine culturel immatériel, dont : la đèn kéo quân (lampes avec ombres mobiles), les marionnettes sur l'eau, la pratique de mastication du bétel et la poterie de Bat Trang ont été présentés aux élèves.

Actuellement, Hanoi élabore un Plan pour préserver et promouvoir la valeur du patrimoine culturel immatériel d’ici 2025. Une fois promulguée, le plan servira de base pour la mise en œuvre d'une préservation durable du patrimoine pour la prochaine génération. -VNA