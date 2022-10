Une rue piétonne de Hanoi. Photo: VNA Une rue piétonne de Hanoi. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Des services de gestion du tourisme de Hanoi, des experts économiques, des agences de voyage et d'hébergement évalueront l'impact de COVID-19 sur le tourisme de Hanoi et partageront des modèles de relance efficaces, dans le cadre du séminaire "Reprise et développement du tourisme de la capitale après la pandémie de COVID-19", organisé le 24 octobre dans la zone touristique Ao Vua, district de Ba Vi, en banlieue de Hanoi.Depuis la décision gouvernementale de rouvrir le pays à partir du 15 mars dernier, le tourisme retrouve progressivement une dynamique de croissance. Le marché du tourisme domestique s'est complètement rétabli. Le nombre total de touristes de tout le pays a atteint en août 79,8 millions de personnes, soit 19,8 millions de plus que l'objectif annuel.Hanoi a accueilli en 7 premiers mois de l’année 10,62 millions de touristes, soit une augmentation de 3,6 fois par rapport à la même période de l'an dernier.Toutefois, le nombre de touristes étrangers est inférieur à l'objectif fixé. À ce jour, le pays n'a enregistré qu'environ 1,8 million de touristes étrangers, soit 85,4% de moins qu'à la même période en 2019 et 33% du plan annuel. La capitale en septembre n'a reçu qu'environ 766.000 visiteurs internationaux, loin de l'objectif fixé.Dans ce contexte, le séminaire reflétera les défis du secteur pendant et après la période de reprise. Seront proposées des solutions pour attirer davantage de touristes à Hanoi dans l’avenir, en particulier des étrangers, faisant du tourisme un secteur économique clé de la capitale. -VNA