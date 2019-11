Une danse de l' ethnie Kho Mu . Photo: CPV

Hanoï (VNA) - Les 23 et 24 novembre, le Musée d'ethnographie du Vietnam (rue Nguyen Van Huyen, arrondissement de Cau Giay, Hanoi) va organiser un programme de présentation de la musique de l’ethnie Kho Mu vivant dans les provinces de Nghê An (au Centre) et Diên Bien (au Nord-Ouest).



Via des représentations de 19 artistes Kho Mu, le public aura l’occasion de découvrir l’originalité des chants, danses et instruments de musique de cette ethnie minoritaire.



Il s’agirait d’une bonne occasion de présenter les traits culturels originaux de l’ethnie Kho Mu, contribuant à préserver et valoriser la richesse du patrimoine culturel et artistique du pays.

Les instruments de musique Kho Mu - notamment flûte, percussions, orgue à bouche, guimbardes - sont faits en bambou et en d’autres matériaux disponibles dans la nature.

Les chants Kho Mu évoquent la nature sauvage dans laquelle ils vivent. Le plus populaire s’appelle Tơm, un chant alterné à la fois rapide, fort et romantique. Mais les Kho Mu aiment aussi danser, pour l’essentiel des danses traditionnelles et danse Sap (danse au bambou). -CPV/VNA