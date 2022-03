Village de métier de Hanoi . Photo : VNA

Le comité populaire municipal s'est fixé comme objectif que chaque district et chaque chef-lieu ayant des atouts en matière de tourisme agricole et rural développe ses services de tourisme communautaire, et qu'au moins 50% de ces produits aient des droits de propriété intellectuelle protégés par le programme "chaque commune, un produit" (OCOP).De cette façon, ces localités développeront au moins un modèle de liaison spécifique du tourisme agricole et rural avec la participation des agriculteurs, des coopératives et des entreprises.La ville organisera également des cours de formation en tourisme pour au moins 80% des employés et des gestionnaires des installations de services touristiques, ainsi que la réalisation d'enquêtes et la collecte de données thématiques pour analyser et tracer les orientations du développement du secteur.Pour accélérer le processus de transformation numérique dans ce secteur, Hanoï se concentre sur la construction de villages de tourisme agricoles et ruraux intelligents et sur le développement de logiciels pour la gestion et la promotion des produits et services du secteur.Le Comité populaire de Hanoï a demandé à tous les niveaux et secteurs de mettre en œuvre d'autres solutions pour promouvoir les produits touristiques associés aux villages d'artisans traditionnels, améliorer la qualité des ressources humaines du secteur dans les destinations touristiques communautaires.- VNA