L’espace piétonnier autour du lac de l’Épée restituée dans l'arondissement de Hoan Kiem. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Après 19h00, de nombreuses rues du vieux quartier de Hanoï telles que Ta Hien, Luong Ngoc Quyen, Ma May, Hang Ngang, Hang Dao, Dong Xuan, Hang Bong, Hang Buom, deviennent très animées. Les touristes viennent y boire de la bière, faire du shopping, profiter de la cuisine vietnamienne…

L’ouverture de l’espace piétonnier autour du lac de l’Épée restituée a également contribué considérablement au développement économique local. Trois ans après l’ouverture de cet espace, le nombre de touristes étrangers séjournant dans l’arrondissement de Hoan Kiem a connu une forte hausse, de 13 à 22,8%/an en moyenne.

En 2022, Hanoï a ouvert un nouvel espace piétonnier dans l’ancienne citadelle de Son Tây (chef-lieu du même nom) qui accueille environ 10.000 visiteurs chaque jour.

La capitale a également lancée de nombreux circuits nocturnes, les plus connus étant "Décodage de la cité impériale de Thang Long", «Nuit sacrée - Esprit vietnamien brilliant» et « Nuit sacrée 2 - Vivre comme des fleurs» à la Maison centrale et le spectacle "La quintessence du Tonkin" dans la zone touristique de Tuan Chau-Quoc Oai.

Afin d’attirer plus de visiteurs et d’augmenter leur durée de séjour et leurs dépenses, les autorités de Hanoï sont en train d’édifier un projet pilote de développement de l’économie nocturne dans l’arrondissement de Hoan Kiem, en mettant l’accent sur les espaces piétonniers autour du lac de l’Épée restituée et dans le vieux quartier, l’espace d'art public rue Phung Hung, les rues culinaires Tong Duy Tan et Cam Chi, les rues allant de Hang Khay à la place de la Révolution d’Août devant le Grand Opéra de Hanoï.

De nombreux autres espaces piétonniers à la rue Ngu Xa, autour des lacs Ngoc Khanh (arrondissement de Ba Dinh) et Thien Quang (arrondissement de Hai Ba Trung), dans la zone urbaine Bitexco (arrondissement de Hoang Mai) seront ouverts.

La ville a également l’intention de mettre en place des espaces piétonniers dans la zone urbaine Bac An Khanh-Splendora (district de Hoai Duc) et autour du Temple de la littérature (arrondissement de Dong Da). -VNA