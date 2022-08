Trinh Ba Phuong. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le 17 août, la Haute Cour populaire de Hanoï a ouvert le procès en appel de Trinh Ba Phuong (né en 1985) et de Nguyen Thi Tam (née en 1972) pour avoir produit, stocké, distribué ou diffusé des informations, des documents et des objets contre l'État de la République socialiste du Vietnam.



Selon l’acte d’accusation, en janvier 2020, les forces militaires construisaient une clôture pour protéger l'aéroport de Mieu Mon et la police de Hanoï assurait la sécurité et l'ordre social dans la commune de Dong Tam, district de My Duc, à Hanoï. Trinh Ba Phuong et Nguyen Thi Tam avaient publié sur leurs comptes Facebook des clips et des informations déformant la situation à Dong Tam, diffamant le pouvoir populaire, incitant les gens à s’opposer aux autorités, semant la confusion parmi le peuple, dans le but de s'opposer à l'État de la République socialiste du Vietnam. De plus, Trinh Ba Phuong possédait un document de propagande qui déforme des informations et diffame le pouvoir populaire.



En décembre 2021, lors du procès en première instance, Trinh Ba Phuong avait été condamné à 10 ans de prison et Nguyen Thi Tam, six ans de prison.



La cour d'appel a confirmé la condamnation en première instance de ces deux accusés. Outre l’emprisonnement, elle a condamné Trinh Ba Phuong à 5 ans de probation et Nguyen Thi Tam à 3 ans de probation dès la fin de leurs peines de prison.-VNA