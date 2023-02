Hanoï, 17 février (VNA) - Hanoï attache toujours une grande priorité au développement de relations d’amitié et de coopérationves avec les localités du Laos, en particulier Vientiane, a déclaré Dinh Tien Dung, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité du Parti de la capitale vietnamienne.

Dinh Tien Dung, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité du Parti de Hanoï (droite) et le chef du Bureau du Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao (PRPL), Thongsalith Mangnomek. Photo : VNA

Recevant le chef du Bureau du Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao (PRPL), Thongsalith Mangnomek, qui dirige la délégation lao en visite de travail au Vietnam, Dinh Tien Dung a évoqué les efforts et les réalisations réalisés dans divers domaines par Hanoï au cours des l'année passée.



Plus précisément, la capitale vietnamienne a atteint tous les objectifs socio-économiques fixés en 2022 et atteint une croissance de 8,89%, le niveau le plus élevé de la dernière décennie, en plus de garantir des activités du bien-être social et de soutenir la reprise et le développement des entreprises, a noté Dang Tien Dung.

Il a souligné le développement fructueux des liens de coopération entre Hanoï et Vientiane en particulier et avec les autres villes lao général dans tous les secteurs, notamment dans l'économie, la santé, l'éducation, l'agriculture, la défense et les échanges interpersonnels.



Pour sa part, Thongsalith Mangnomek a déclaré que la visite de sa délégation vise à échanger des expériences avec le Bureau du Comité central du Parti communiste du Vietnam, outre la signature d'un accord de coopération bilatérale.



Il a apprécié les expériences de Hanoi en matière de développement, les qualifiant de précieuses pour étudier et appliquer dans le développement de Vientiane à l'avenir.



En réponse au désir de s'informer sur le développement agricole et de construire un modèle coopératif typique à Hanoï, le secrétaire adjoint du Comité du Parti de Hanoï Nguyen Thi Tuyen accompagnera la délégation lao pour cette visite le 18 février dans le district de Gia Lam.- VNA