Hanoï, 15 avril (VNA) - Le Comité populaire de l’arrondissement de Ba Dinh a soumis une proposition au Comité populaire de Hanoï concernant l'aménagement de deux espaces piétonniers nocturnes autour du lac Ngoc Khanh et de la péninsule de Dao Ngoc-Ngu Xa sur le lac Truc Bach.

Le lac Truc Bach. Photo : VNA

L'espace piétonnier autour de Ngoc Khanh dans le quartier de Ngoc Khanh mesure environ 340 m de long, et comprend la rue Pham Huy Thong et huit branches reliant le lac aux rues Kim Ma, Nguyen Chi Thanh et La Thanh.

Davantage de stands ainsi que des animations et activités artistique et de rue seront organisés les week-ends et lors des festivals.

L'espace sera ouvert de 9h à 22h les vendredis, samedis et dimanches. Les autorités locales envisageraient alors d'ouvrir la rue pour toute la semaine.

Le lac Ngoc Khanh Photo : VNA

Pendant ce temps, le quartier Dao Ngoc-Ngu Xa, couvrant sept rues du quartier de Truc Bach, sera fermé de 19h à minuit pour servir de zone de restauration tous les vendredis, samedis et dimanches.

A terme, l'arrondissement envisagera d'ouvrir une zone alimentaire tous les jours et d'interdire les véhicules de 19h à 5h du matin.

La région est depuis longtemps un espace culinaire populaire pour les visiteurs nationaux et étrangers, attirant environ 400 personnes le jour et jusqu'à 600 la nuit.

Les autorités locales prévoient d'organiser davantage de foires présentant les spécialités locales ainsi que des activités culturelles et artistiques de rue pendant les week-ends et les festivals.

Le président du comité populaire de l’arrondissement de Ba Dinh, Ta Nam Chien, a déclaré que presque toutes les familles des zones du projet soutiennent l'organisation de ces espaces.- VNA