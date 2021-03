Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le comité du Parti de Hanoï a approuvé un ensemble de 10 programmes d’action pour la période 2021-2025.

Certains de ces programmes sont déjà en vigueur depuis un certain temps. C’est notamment le cas pour l’édification du Parti, la nouvelle ruralité ou encore la lutte contre la corruption. Le comité municipal du Parti en a ajouté trois: un programme de développement des sciences, des technologies et de l’innovation, un programme concernant la sécurité sociale, le bien-être social et la qualité de vie, et un programme de développement urbain durable.

Ce dernier programme se réfère directement au contenu de la résolution du 13e Congrès national du Parti communiste vietnamien, comme l’a très justement fait remarquer Vuong Dinh Huê, le secrétaire du comité municipal du Parti de Hanoï.

«Ce programme est particulièrement important, surtout en cette période où le taux d'urbanisation est faible, inférieur à 50%. En principe, 5 nouveaux arrondissements devraient émerger au cours des 5 prochaines années, ce qui suppose, de notre part, une véritable stratégie d’urbanisation qui aille de pair avec le développement de l’économie et l'industrialisation», a-t-il déclaré. -VOV/VNA