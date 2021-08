Hanoï est prête pour une campagne de vaccination à grande échelle contre le COVID-19. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Dans le contexte d'évolutions compliquées de l'épidémie de COVID-19, Hanoï procède à la vaccination par ordre de priorité et se prépare pour une campagne de vaccination à grande échelle ces prochains mois.

Le secrétaire du Comité municipal du Parti, Dinh Tien Dung a déclaré que la ville était prête à recevoir et à utiliser les vaccins en temps opportun et de manière la plus efficace lorsqu'ils seront alloués par le gouvernement.

Pour assurer la capacité d'administration de 200.000 doses de vaccin par jour, Hanoï prévoit d'organiser des points de vaccination fixes et mobiles dans toute la ville avec un total de 1.200 points d'injection et 100 équipes mobiles d'urgence.

Actuellement, Hanoi compte 704 points d'injection et en ajoutera 496 nouveaux, a ajouté Dinh Tien Dung.

Le général de division Do Thai Son, chef du comité directeur pour la prévention et le contrôle du COVID-19 du Commandement de la capitale de Hanoï, a déclaré que son commandement avait préparé des entrepôts d'une capacité de stockage de 1,5 million de doses et d'autres fournitures médicales tels médicaments et solvants pour vaccination.-VNA