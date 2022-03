Hanoï prête à recevoir à nouveau des touristes

Située sur la petite péninsule, à l’est du lac de l’Ouest, à Hanoï, Trân Quôc est la plus vieille pagode de la capitale. Avec ses plus de 1.500 ans d’existence, elle surprend toujours les visiteurs pour sa beauté poétique et ses valeurs historiques. Elle a été choisie par le magazine américain National Geographic comme "l’une des plus belles pagodes du monde à visiter". Elle a été également classée en 2016 par le journal britannique Daily Mail parmi les 16 plus belles pagodes du monde. Photo : VNA