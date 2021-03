Hanoï (VNA) – Plus de 70 agences et unités se sont inscrites pour faire un don total de plus de 12 milliards de dongs (environ 500 000 dollars) au Fonds "Pour la mer et les îles de la Patrie", lors d’une cérémonie de collecte organisée le 19 mars par le Comité du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) de Hanoï.



S’exprimant à cet événement, la présidente du Comité municipal du PCV de Hanoï Nguyen Lan Huong a apprécié le soutien des agences, organisations, entreprises et citoyens de la capitale accordé au Fonds "Pour la mer et les îles de la Patrie" en 2021, tout en appelant à le poursuivre.



Le vice-président du Comité municipal du FPV de Hanoï Nguyen Si Truong a affirmé que malgré les difficultés causées par l’épidémie de COVID-19, les agences et unités se sont engagées à mobiliser plus de fonds pour la mer et les îles sacrées de la Patrie.



Auparavant, le 20 janvier, le bureau du Comité municipal du Parti de Hanoï avait publié un document sur la collecte d’argent pour ce Fonds en 2021 en vue de construire une maison de la culture polyvalente sur l’île de Thuyen Chai Ai de l’archipel de Truong Sa (Spratleys) et d’autres activités. La collecte avait eu lieu du 1er février au 15 avril. -VNA