Hanoi (VNA) – Le commandement de la capitale Hanoi a soigneusement préparé le travail d’accueil et d’isolement pour 950 Vietnamiens revenant des pays et territoires où sévit l’épidémie d’infection respiratoire aiguë causée par le nouveau coronavirus (2019-nCoV).

Photo : VNA

La zone de quarantaine du régiment 59 relevant de la Division d’infanterie 301 dans la commune de Chuong My, Hanoi se compose de 4 étages, pouvant accueillir 200 personnes. La zone d'isolement du Centre de formation continue de l'École militaire de Hanoi se compose de 2 bâtiments, capables de prendre en charge 800 personnes.

Actuellement, tous les bâtiments des 2 lieux d'isolement ont terminé le nettoyage et la désinfection par pulvérisation. Les unités militaires ont entièrement préparé le matériel et installations nécessaires, et sont prêtes à exécuter les tâches qui leur sont confiées.

Lors de la réunion en ligne du Comité de pilotage sur la prévention et le contrôle des infections respiratoires aiguës causées par le nouveau coronavirus à Hanoi, le 5 février, le président du Comité populaire de Hanoi Nguyen Duc Chung a déclaré que la ville concentre toutes ses ressources sur la prévention de la contamination croisée, tout en développant activement un scénario pour faire face aux pires cas causés par l'épidémie de nCoV.

Le président du Comité populaire de Hanoi exige que tous les quartiers, communes, agences, gares et quais soient désinfectés ... Les écoles ont été désinfectées une fois et doivent continuer d’être désinfectées si les élèves retournent en classe. Le Service de l'Industrie et du Commerce, le Département de la gestion des marchés, la police municipale doivent régulièrement contrôler et gérer strictement les cas de hausse des prix sur les équipements médicaux pour prévenir et combattre l’épidémie.

Au Vietnam, 10 cas ont été signalés dont trois ont été guéris dans les hôpitaux de Hô Chi Minh-Ville, Thanh Hoa et Khanh Hoà.

Le nouveau bilan est estimé à 563 morts dans le monde, 28.018 cas sont confirmés et 1.153 personnes ont quitté l’hôpital après leur rétablissement. -VNA