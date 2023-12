Visiteurs au Temple de la littérature à Hanoï . Photo: VNA

Représentants de restaurants qualifiés dans la liste de Michelin Guide 2023

Hanoï (VNA) – La capitale vietnamienne a été élue « World's Leading City Break Destination 2023 » (Première destination de séjour en ville au monde 2023) à la 30e édition des World Travel Awards, a annoncé le 4 décembre le Service municipal du Tourisme.Il s’agit de la 2e année consécutive que Hanoï reçoit ce titre, ce qui confirme le potentiel et l'attractivité touristiques de la capitale vietnamienne.Hanoï compte 5.922 sites historiques et culturels, 1.793 patrimoines culturels immatériels. La cité impériale de Thang Long, le Temple de la littérature, le Vieux quartier, le lac de l’Epée restituée, le temple des deux sœurs Trung, le temple Soc, les pagodes de Thay et de Tay Phuong... sont des destinations largement connues.La ville abrite en outre 1.350 villages de métiers dont les plus célèbres sont le village de céramique de Bat Trang, le village de la soie de Van Phuc, le village de la laque de Ha Thai...Actuellement, la ville applique les technologies de l’information au développement du tourisme, notamment en installant des systèmes Wi-Fi gratuits dans des zones et attractions touristiques.Sur le plan gastronomique, en 2023, 48 restaurants à Hanoï ont été qualifiés dans la liste de Michelin Guide dont trois ont reçu une étoile.En octobre dernier, Hanoï a été nommée « Meilleure destination de golf au monde 2023 » aux 10es World Golf Awards.Considérés comme les Oscars du Tourisme par le Wall Street Journal, les World Travel Awards récompensent l’excellence en matière de tourisme et sont une véritable référence à travers le monde. Avec le titre de Première destination de séjour en ville au monde 2023, Hanoï confirme sa position solide sur la carte touristique mondiale. -VNA