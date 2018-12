Photo : internet

Hanoi (VNA) - Hanoi figure désormais sur la liste des «meilleures destinations pour des types de voyageur», selon le magazine américain Time.

Selon ce magazine, un voyage dans la capitale vietnamienne est le bon choix pour les personnes romantiques et les amoureux. Naviguer dans les rues trépidantes et animées du Vieux quartier et goûter la cuisine de rue au marché nocturne de Hang Dao sont aussi l’occasion idéale de resserrer les liens amoureux.

Au début de cette année, les lecteurs de TripAdvisor ont classé Hanoi à la 12e position sur la liste des 25 meilleures destinations mondiales, à côté de Paris et de Rome.

En août dernier, Hanoi et Ho Chi Minh-Ville ont figuré sur la liste des 15 meilleures destinations d’Asie, selon le classement du journal américain U.S. News.

Selon le Service du tourisme de Hanoi, le nombre de touristes dans la capitale peut atteindre cette année 26,04 millions de personnes, en hausse de 9,3% sur un an, dont 5,74 millions d'étrangers.

Hanoï vise 28,58 millions de touristes, dont 6,66 millions d'étrangers, en 2019./.