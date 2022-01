Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le 19 janvier, le Comité populaire de l'arrondissement de Hoan Kiem, à Hanoï, a ouvert le marché aux fleurs de Hang Luoc et diverses activités dans l'espace mural de la rue Phung Hung pour célébrer le Nouvel An lunaire, ou le Têt traditionnel du Tigre.

Le marché aux fleurs de Hang Luoc et diverses activités dans l'espace mural de la rue Phung Hung ont lieu de 8h00 à 22h00 tous les jours, jusqu'au 31 janvier.

Lors de la cérémonie d'ouverture, le vice-président du Comité populaire de l'arrondissement de Hoan Kiem, Nguyen Anh Quan, a déclaré que l’organisation du marché aux fleurs de Hang Luoc et des activités dans l'espace mural de la rue Phung Hung créaient une atmosphère excitante et joyeuse pour accueillir le Nouvel an lunaire et présenter aux touristes le Têt traditionnel du Vietnam.

Photo : VNA

Dans le contexte de la situation compliquée de l'épidémie de COVID-19, le Comité populaire de l'arrondissement de Hoan Kiem a élaboré et mis en œuvre un plan de prévention et de contrôle de l'épidémie de COVID-19 au marché aux fleurs. L’arrondissement a décidé de réduire 50% le nombre de kiosques de ventes au marché.

Le marché aux fleurs de Hang Luoc est considéré comme le plus ancien marché aux fleurs de la capitale. Ce marché ne se déroule qu’une seule fois par an, du 23e jour au 30e jour du dernier mois lunaire. La beauté des fleurs et la valeur spirituelle de ce marché attirent un grand nombre d’habitants et de touristes. C’est un marché où l’on peut trouver tout type de fleurs et plantes d’agrément, des plants de kumquats aux branches de pêchers. En plus d'organiser le marché aux fleurs du Têt, depuis 2018, l’arrondissement de Hoan Kiem organise chaque année des activités culturelles et artistiques le long des arches de la voie ferrée dans la rue Phung Hung pour créer une belle atmosphère du Têt.

Cérémonie d'ouverture du Festival du printemps de Da Nang. Photo : VNA

Le même jour, le Festival du printemps de Da Nang a été lancé par le Service municipal de l'Industrie et du Commerce avec la participation de centaines d'entreprises, de coopératives et d'installations de production.

Le festival se tiendra du 19 au 24 janvier au Centre d'exposition de Da Nang. Il réunit plus de 150 stands présentant des produits "One Commune One Product" (OCOP), des spécialités de villes et provinces telles que Quang Nam, Bac Ninh, Binh Dinh, Dong Nai, Hai Duong et Ho Chi Minh-Ville. -VNA