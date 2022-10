Lors de la cérémonie de mise en chantier du projet. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Un projet de renforcement du transport urbain durable pour la ligne de métro N°3 de Hanoï a été lancé le 7 octobre dans la capitale.

Doté d'un fonds d'investissement totale de 54,75 millions de dollars dont 48,95 de dollars du Fonds pour les technologies propres (CTF) de la Banque asiatique de développement (BAD) et le reste du budget de la capitale, le projet comprend trois composantes couvrant les six arrondissements de Nam Tu Liem, Bac Tu Liem, Cau Giay, Ba Dinh, Dong Da et Hoan Kiem.

Il vise à assurer un transport fluide pour approcher la ligne de métro, en veillant à ce que les gens l’utilisent de manière sûre et pratique.

S'adressant à la cérémonie de lancement, le vice-président du Comité populaire municipal, Duong Duc Tuan, a souligné l'importance du projet pour améliorer l'efficacité de la ligne de métro N°3 de Hanoï lors de sa mise en service.

Il a exhorté le Comité de gestion des projets de transport de Hanoï à coordonner étroitement avec les services, les secteurs, les entrepreneurs et les unités de consultation pour assurer l'avancement et la qualité du projet ainsi que la sécurité des travailleurs, tout en minimisant les impacts sur les résidents locaux.

Il a demandé aux services municipaux du Plan et de l'Investissement et des Finances de travailler avec le ministère du Plan et de l'Investissement et le ministère des Finances pour allouer des capitaux au projet, et dégager des obstacles heurtées dans sa mise en œuvre du projet.-VNA