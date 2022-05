Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Hanoi organise de nombreuses activités à l’occasion des 31es Jeux sportifs d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31) pour promouvoir l'image de Hanoi et du Vietnam amicaux, hospitaliers, sûrs et attrayants pour les amis internationaux.



La section municipale de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh élabore des publications sur les réseaux sociaux pour présenter de belles images de Hanoi, guide des touristes nationaux et internationaux et organise un Festival de la jeunesse d'Asie du Sud-Est en l’honneur des SEA Games 31.



Le secteur touristique organise des événements touristiques notamment le Festival du tourisme de Hanoi 2022, le Festival des souvenirs du tourisme de Hanoi 2022 ; l'ouverture du Centre de la quintessence des villages de métiers dans le village de la céramique de Bat Trang.

Hanoi a également organisé de nombreuses activités telles que le lancement du compte à rebours des SEA Games 31, suivi d’une course autour du lac de l’Epée restituée au cœur de la capitale.



Se faisant belle pour les SEA Games 31, Hanoi a installé un système des panneaux d'affiches, des banderoles, des écrans LED... dans les rues principales, autour des gymnases et du site où se dérouleront les cérémonies d'ouverture et de clôture et des compétitions.



Le Département municipal de la construction a pour sa part demandé aux unités concernées d’assurer l'assainissement de l’environnement, des parcs, l’évacuation des eaux usées, l’approvisionnement en eau potable et l’éclairage urbain. –VNA