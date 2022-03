Photo : hanoimoi.com.vn

Hanoi (VNA) – Hanoi a décidé de lever l’obligation de fermer les commerces de services et les établissements de restauration avant 21 heures, qui est appliquée depuis des mois pour freiner la propagation de l’épidémie de Covid-19.



Les établissements doivent cependant respecter les mesures de prévention et de lutte contre le Covid-19 définies par les autorités sanitaires.



Cette décision, signée mercredi 15 mars par le président du Comité populaire municipal Chu Ngoc Anh, fait partie des plans de la ville pour une adaptation sûre et flexible et un contrôle efficace du Covid-19 et la réouverture du tourisme.



La ville a également demandé aux districts et aux arrondissements de ne pas baisser la garde contre le coronavirus et de continuer à appliquer strictement les consignes sanitaires, y compris le message 5K (sigles vietnamiens de port du masque, désinfection, distanciation physique, sans rassemblement et déclaration médicale).

Photo : VNA

Les restrictions ont été levées alors que Hanoi enregistrait toujours le plus grand nombre de nouvelles contaminations quotidiennes, mais avec un taux de vaccination extrêmement élevé.

Plus de 99,6% de la population âgée de 12 ans et plus ont été complètement vaccinés, tandis que 80 % des adultes ont reçu des rappels. Les décès et les hospitalisations dus au virus sont également sous contrôle.



Hanoi souhaite également que les localités achèvent la campagne de rappel vaccinal pour les adultes d’ici mars 2022, tandis que l’attention se concentrera sur les groupes à haut risque tels que les personnes âgées et les femmes enceintes.



Les dirigeants de la ville exhortent également les personnes ayant développé des symptômes suspects (fièvre, toux, difficultés respiratoires, perte du goût et de l’odorat, etc.) à ne pas participer aux activités publiques. Le nombre de participants aux événements très fréquentés comme les mariages et les funérailles doit rester limité.



Le comité populaire municipal permet aux écoles d’aller de l’avant avec des plans d’apprentissage en présentiel tout en garantissant la plus grande sécurité pour les élèves et les enseignants.



Ils doivent mettre à jour régulièrement les informations et les règles sur la prévention et le contrôle du Covid-19 dans les écoles publiées par le ministère de la Santé et le ministère de l’Éducation et de la Formation et les documents d’orientation de la ville, ainsi que suivre de près l’évolution de l’épidémie et traiter rapidement tout flambées. – VNA