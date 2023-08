Photo: Internet

Hanoï (VNA) - Entre janvier et juillet, les recettes budgétaires de la capitale Hanoï sont estimées à 253.200 milliards de dôngs (10,6 milliards de dollars), soit 71,7% du plan fixé, en hausse de 20,8% sur un an.

Sur ce total, les recettes intérieures ont atteint 238.300 milliards de dongs, soit 73,6% des estimations, en hausse de 23,5% en glissement annuel; celles tirées du pétrole brut, 92,2% des estimations et +12,9% et celles des activités d’exportation, 48,1% des estimations et -12,9%.

Toujours au cours des sept premiers mois de l’année, les dépenses totales du budget municipal se sont élevées à 45.700 milliards de dôngs, soit 43,5% du plan annuel, en hausse de 26,4% par rapport à la même période de 2022.

Le Département général des impôts a amélioré les procédures administratives, en appliquant de nombreux logiciels et applications électroniques pour aider les particuliers et les entreprises à déclarer et à payer leurs impôts de manière pratique. -VNA