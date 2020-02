Lancement du programme de formation à l’intention des jeunes start-up , le 22 février à Hanoï . Photo: hanoi.gov.vn

Hanoï (VNA) – L’antenne municipale de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, en collaboration avec l’Association des jeunes et étudiants vietnamiens aux États-Unis et le comité d’organisation du concours VietChallenge, a lancé le 22 février un programme de formation à l’intention des jeunes start-up.

Le programme permet de concrétiser le projet No 844 du ministère des Sciences et Technologies visant à soutenir l'écosystème national des startup innovantes d’ici 2025.

Il comprend huit cours dont le premier intitulé « Hit by Pitch » a lieu les 22 et 23 février et les autres, en mars prochain.

Les cours sont animés par des experts prestigieux et investisseurs internationaux expérimentés, avec l’aide des groupes Viettel, SSI, des compagnies Vietnam Airlines, Vietjet…-VNA