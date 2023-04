Rencontre de représentants d'entreprises singapouriennes à Hanoï. Photo: hanoimoi.com.vn

Hanoï (VNA) - Le vice-président du Comité populaire de Hanoï, Nguyen Manh Quyen, vient de signer un plan d'action pour mettre en œuvre la Stratégie de la ville sur l'import-export de marchandises d’ici 2030.

Le plan vise à exploiter pleinement les atouts de la capitale, contribuant à la promotion du commerce extérieur et au développement socio-économique local dans le sens d'une croissance verte, rapide et durable.

Les exportations de Hanoï devraient connaître une hausse de 4,4-5% entre 2023 et 2025 et de 5,1-5,5% entre 2026 et 2030. D’ici 2030, de six à dix groupe de produits artisanaux des villages de métiers de Hanoï seront expédiés à l’étranger, portant à 3-5% la proportion des produits artisanaux dans les exportations locales.

Pour atteindre les objectifs ci-dessus, les autorités de Hanoï ont chargé le Service municipal de l'Industrie et du Commerce d'assumer la responsabilité principale et de se coordonner avec d’autres services et organes concernés pour soutenir les entreprises locales dans la recherche, le développement, l'application, le transfert de technologies et l’amélioration des ressources humaines au service des industries de soutien et attirer plus d’investissements étrangers dans ce secteur.

La ville accélère la restructuration de son secteur industriel en association avec la transformation numérique, en particulier dans les industries manufacturières, pour créer une percée et un nouvel élan pour la croissance de la production et des exportations.

Hanoï continue à mettre en œuvre le projet "Mobiliser la participation des Vietnamiens d'outre-mer à la présentation, à la commercialisation et au développement des réseaux de distribution de produits vietnamiens à l'étranger pour la période 2020-2024", en développant des programmes de promotion du commerce, notamment à l’étranger. -VNA