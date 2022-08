La Semaine des produits OCOP (À chaque commune, son produit) de Hanoi et des provinces et villes de 2022 dans la capitale. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - La Semaine des produits OCOP (À chaque commune, son produit) de Hanoi et des villes et provinces de 2022 s’est ouverte le 16 août dans la capitale.

Ce programme, qui réunit 60 entreprises de 21 villes et provinces (Hanoi, Hai Duong, Hung Yên, Lâm Dông, Dak Nông, Quang Ngai, Quang Ninh, Lao Cai, Quang Nam, Phu Yên, Nghê An, Bac Giang, Son La, Cân Thơ), constitue un événement visant à mettre en relation les entreprises et les consommateurs et à introduire les produits OCOP de Hanoi et ces localités dans les points de vente de détails, a déclaré Trân Thi Phuong Lan, directrice par intérim du Service municipal de l’industrie et du commerce.

La Semaine, qui se déroule jusqu’au 20 août, aidera à promouvoir la consommation des produits OCOP à Hanoi, la production et le commerce, relancer l’économie du pays.

Le programme OCOP, lancé au Vietnam en 2018, vise à commercialiser les spécialités locales afin d’améliorer les revenus des agriculteurs, de promouvoir une production respectueuse de l’environnement et des méthodes traditionnelles. Le Vietnam s’est fixé pour objectif d’avoir environ 6.500 produits OCOP étoilés en 2022, soit 1.100 produits de plus qu’en 2021.

Jusqu’à présent, Hanoï compte 1.649 produits labellisés OCOP, dont quatre qualifiés cinq étoiles, 1.098 qualifiés quatre étoiles et 534 qualifiés trois étoiles. La ville a pour objectif d'achever l'évaluation et la classification d'au moins 2.000 produits OCOP d'ici 2025.

Hanoi créera des conditions favorables aux entreprises, aux coopératives et aux foyers producteurs d’autres localités pour présenter leurs produits sur le marché municipal, contribuant à assurer l’approvisionnement de la capitale en biens essentiels. -VNA