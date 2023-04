Photo: VNA



Hanoï (VNA) – La ligne de métro Cat Linh-Ha Dong dans la capitale a transporté plus de 2,65 millions de passagers au premier trimestre de cette année, soit un bond de 262% en variation annuelle, a annoncé le directeur général de l’Eurl des chemins de fer de Hanoï (Hanoi Metro), Vu Hong Truong.



Actuellement, 10.000 passagers utilisent des abonnements mensuels. La ligne transporte plus de 32.000 passagers par jour et environ 28.000 passagers pendant le week-end.



La première ligne de métro de Hanoï a reçu un accueil chaleureux de la part du public, de nombreux passagers passant des véhicules personnels aux transports publics. Cela contribue à changer les habitudes de déplacement des gens et à réduire les embouteillages dans la capitale.



La ligne de métro urbain a commencé à entrer en service en novembre 2021 et a été officiellement inaugurée le 13 janvier 2022. Cette ligne comprend 12 gares et 13 trains. Chaque train, dont la vitesse prévue est de 80 km/h, dispose de quatre voitures capables de transporter plus de 900 passagers. Elle est configurée pour une fréquence des navettes de 6 à 7 minutes, ou même de 2 à 3 minutes aux heures de pointe.



Le billet est de 8.000 dongs à 15.000 dôngs pour un seul voyage, et de 30.000 dôngs pour un pass journalier. Un laissez-passer mensuel pour un passager est au prix de 200.000 dôngs. -VNA