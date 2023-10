Le président du Comité populaire de Hanoï, Tran Sy Thanh (à droite), offre un souvenir de la capitale au maire adjoint de la ville de Fukuoka, Eiichi Nakamura. Photo: hanoimoi.com.vn

Hanoï (VNA) – Tran Sy Thanh, membre du Comité central du Parti, secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti, président du Comité populaire de Hanoï, a reçu une délégation de la ville japonaise de Fukuoka conduite par son maire adjoint Eiichi Nakamura.



Affirmant que Hanoï conçoit de nombreux plans majeurs de développement économique et urbain dans une direction verte et intelligente, Tran Sy Thanh a déclaré espérer que ce processus bénéficierait de la coopération et de l'aide des amis internationaux, notamment du Japon et de la ville de Fukuoka.



Appréciant le développement urbain de Fukuoka, le président du Comité populaire de la capitale a émis le souhait que Hanoï puisse étudier les expériences de cette ville japonaise, notamment dans le développement des infrastructures de transports publics et des soins de santé publics.

Séance de travail entre deux dirigeants de Hanoï et de la ville de Fukuoka. Photo: hanoimoi.com.vn



Appréciant les potentiels de coopération soulevés par le président du Comité populaire de Hanoï, Tran Sy Thanh, le maire adjoint de Fukuoka, Eiichi Nakamura, a déclaré que sa ville était prête à partager des informations et des expériences dans les domaines où la capitale vietnamienne a des attentes.



Selon Tran Sy Thanh, les atouts de Fukuoka concernent des domaines qui intéressent particulièrement Hanoï. Le dirigeant de la capitale vietnamienne a promis de continuer à travailler pour que la délégation de Hanoï qui se rendra au Japon début novembre prête attention au potentiel de coopération avec Fukuoka.-VNA