Point de contrôle mobile pour la prévention et le contrôle du COVID-19 dans la rue Giap Nhat, quartier de Thuong Dinh, arrondissement de Thanh Xuan. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Comité populaire de la ville de Hanoï vient de promulguer un document sur la mise en œuvre des mesures de prévention et de lutte contre le COVID-19 selon la devise des "quatre sur place".

Devant les évolutions complexes de la pandémie de COVID-19, notamment la forte hausse des nouveaux cas dans la communauté, le Comité municipal populaire a demandé aux organes compétents locaux de mettre en place des stations médicales mobiles afin de recevoir, de mettre en quarantaine, de gérer, de surveiller et de traiter les personnes infectées par le COVID-19 à domicile et dans les centres de réception des arrondissements, districts et chefs-lieux.

Les localités ont mis en place des groupes de soutien pour surveiller les personnes infectées par COVID-19 à domicile pour soutenir les stations de santé mobiles.

En outre, elles doit évaluer le niveau épidémique à l'échelle de la commune, du quartier, du bourg, etc., conformément à la Résolution gouvernementale No 128/NQ-CP du 11 octobre 2021 et la Décision 4800/QD-BYT du 12 octobre 2021 du ministère de la Santé pour une adaptation sûre, flexible et un contrôle efficace du COVID-19, afin d'ajuster et de compléter rapidement les mesures administratives appropriées assurant la prévention et le contrôle de l'épidémie. Il est nécessaire d'examiner la restriction ou la suspension des services non essentiels en fonction du niveau de l'épidémie de chaque zone. -VNA