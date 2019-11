Séance de travail entre Nguyen Duc Chung, président du Comité populaire de Hanoï, et Park Won-soon, maire de Séoul. Photo : http://hanoimoi.com.vn



Hanoï (VNA) – Dans le cadre de sa visite de travail en République de Corée, Nguyen Duc Chung, président du Comité populaire de Hanoï, a eu le 20 novembre une séance de travail avec le maire de Séoul, Park Won-soon.

Les deux parties ont affirmé les réalisations de la coopération entre les deux pays et, plus particulièrement, entre les deux capitales, en tous domaines. Selon les dirigeants de Hanoï et de Séoul, les similitudes culturelles entre les deux pays et les sentiments des Vietnamiens pour la République de Corée sont des conditions favorables au développement des relations économiques bilatérales.

Actuellement, la République de Corée est le 2e investisseur étranger à Hanoï et le 3e fournisseur de touristes à la capitale vietnamienne. Environ 70.000 Sud-Coréens vivent, travaillent ou suivent des études à Hanoï. Il s’agit là des illustrations vivantes du succès de la coopération entre les deux capitales.

Nguyen Duc Chung a déclaré souhaiter que les entreprises sud-coréennes augmentent leurs investissements à Hanoï, notamment dans le développement des industries auxiliaires, la construction de villes satellites et intelligentes, d’infrastructures de transports, ainsi que dans la formation de ressources humaines…

Le même jour, Nguyen Duc Chung, également membre du Comité central du Parti et secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti de Hanoï, et la délégation l’accompagnant, se sont rendus au Seoul Transport Operation & Information Service (TOPIS - Service d’opérations et informations sur les transports de Séoul). Les représentants de Hanoï se sont renseignés sur les expériences de Séoul en matière d’application des technologies de l’information au service de la gestion des transports.

Durant son séjour, la délégation de Hanoï a également travaillé avec la KBIZ (Fédération des Petites et Moyennes Entreprises Sud-Coréennes). Lors de la séance de travail, Nguyen Duc Chung a souligné à la partie sud-coréenne que sa ville avait élaboré et élaborait des politiques favorables aux investisseurs étrangers.

A cette occasion, un mémorandum d’entente entre Hanoï et la KBIZ a été signé. -VNA