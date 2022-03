Phnom Penh, 15 mars (VNA)- L'ambassadeur du Vietnam au Cambodge Nguyen Huy Tang a rendu le 15 mars une visite de courtoisie au gouverneur de la capitale cambodgienne, Khuong Sreng, au cours de laquelle les deux parties ont discuté du renforcement de la coopération entre Phnom Penh, Hanoï et Hô Chi Minh-Ville dans le commerce et l'investissement.

Photo : VNA

Lors de la rencontre, le diplomate Nguyen Huy Tang a félicité les réalisations du Cambodge, notamment de la capitale Phnom Penh ces derniers temps, malgré les impacts causés par la pandémie.Grâce aux mesures efficaces prises par le gouvernement, a-t-il dit, le Cambodge a réussi à contrôler le COVID-19, ce qui aide le pays à reprendre progressivement l'économie dans la nouvelle normalité.De son côté, Khuong Sreng a promis de travailler activement pour promouvoir les liens entre le Vietnam et le Cambodge en général, et entre Phnom Penh et Ho Chi Minh Ville et Hanoï en particulier.Les deux parties ont également discuté de l'organisation d'événements en 2022 à l'occasion du 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales, et de la préparation des visites au Cambodge des autorités de Hanoï et de Hô Chi Minh-Ville dans un proche avenir. - VNA