La séance de travail entre le secrétaire du Comité du Parti de Hanoï Dinh Tien Dung et Mme Carolyn Turk, directrice de la Banque mondiale au Vietnam. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le secrétaire du Comité du Parti de Hanoï Dinh Tien Dung a reçu le 2 novembre Mme Carolyn Turk, directrice de la Banque mondiale (BM) au Vietnam.

Il a hautement apprécié le soutien de la BM à Hanoï au cours des dernières années, affirmant que Hanoï considérait toujours la BM comme un partenaire important, non seulement comme source de capitaux pour les projets, mais aussi comme une assistance à l’amélioration de la capacité des investisseurs, aidant la ville à accéder à des sources de connaissances avancées dans le monde.

Dinh Tien Dung a estimé l’efficacité de 11 programmes et projets, d'une valeur totale d'environ 269 millions de dollars, financés par la BM. Il a affirmé que la ville était prête à une période de développement exceptionnel, en construisant une ville intelligente, en conservant le titre de "Ville pour la paix " et en maintenant un rythme de développement rapide et durable. Pour atteindre cet objectif, Hanoï aura besoin de capitaux d'investissement étrangers, d'aides non remboursables et de prêts préférentiels. La BM sera l'un des principaux donateurs.

Mme Carolyn Turk a estimé la croissance extrêmement rapide de Hanoï ces dernières années, soulignant que c’était le bon moment pour la ville de surmonter les barrières avant que ceux-ci deviennent plus difficiles et complexes avec la croissance actuelle.

Elle a également approuvé la création d'un groupe de travail bilatéral et a suggéré de tenir des réunions périodiques pour examiner les résultats du groupe. Carolyn Turk a affirmé que la BM était disposée à soutenir Hanoï dans ses démarches futures.

Lors de la rencontre, les deux parties ont discuté de nombreuses questions d'intérêt mutuel, notamment la lutte contre la pollution atmosphérique, le traitement des eaux usées, le traitement des déchets solides, le processus de construction des lignes ferroviaires urbaines No 5 et No 6, le mécanisme d'allocation du capital entre les localités de la région de la capitale… -VNA