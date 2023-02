Hanoi(VNA) - Hanoi et Hô Chi Minh-Ville - les locomotives économiques du pays - ont enregistré le décaissement le plus élevé de capitaux d’investissement publics en janvier, avec respectivement près de 2,7 billions de dôngs (117 millions de dollars) et plus de 1,63 billion de dôngs, a rapporté l’Office général des statistiques.

Un coin de Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA



En janvier, environ 27.000 milliards de dôngs du budget de l’État ont été décaissés, dont 4.200 milliards de dôngs gérés par l’État, soit 3,1% du plan annuel et une hausse de 15,7% par rapport à la même période de l’an dernier. Le reste était géré par les collectivités locales, soit 4,2% du plan annuel et une hausse de 1,2% par rapport à la période correspondante de 2022.

Le plan d’investissement total pour 2022 provenant du budget de l’État approuvé par l’Assemblée nationale était de plus de 580 billions de dôngs, dont plus de 276 billions de dôngs émanant de l’État et le reste des localités.

Au 31 décembre 2022, le décaissement du plan d’investissement du budget de l’État était estimé à plus de 435,6 billions de dôngs, soit 75,11% du plan assigné par le Premier ministre, inférieur aux 77,3% enregistrés au cours de la même période de 2021, mais le chiffre absolu du décaissement en 2022 était de plus de 79 billions de dôngs supérieurs à la même période de 2021, selon le ministère des Finances.



Sur ce chiffre, plus de 424 billions de de dôngs étaient des capitaux nationaux, ce qui équivaut à 77,74% du plan attribué par le Premier ministre, inférieur aux 83,66% de la même période de 2021. Cependant, le chiffre absolu du décaissement en 2022 était de 81,2 billions de de dôngs de plus que la même période de 2021. Le capital étranger dépassait 11,6 billions de de dôngs, atteignant 33,65% du plan, supérieur aux 26,77% atteints au cours de la même période de 2021.

Cinq ministères, des agences sous l’autorité centrale et 24 localités ont réalisé plus de 90% du plan du Premier ministre. Cependant, 37 des 52 ministères et agences sous l’autorité centrale et 21 des 63 localités ont enregistré des décaissements inférieurs à la moyenne du pays, six des ministères et agences sous l’autorité centrale enregistrant des décaissements inférieurs à 30% du plan. – VNA