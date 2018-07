Un coin de Hô Chi Minh-Ville. Photo: Tapchitaichinh

Hanoi (VNA) - Jones Lang LaSalle vient de publier le classement City Momentum Index (CMI – Indice du dynamisme des villes) des 30 villes à la croissance la plus rapide à court terme et des 30 villes à la croissance la plus rapide à long terme. Hanoï et Hô Chi Minh-Ville figurent dans le top 10 des "à court terme".

En effet, les deux principales villes du Vietnam attirent une grande quantité d'investissements directs étrangers (IDE) puisqu'elles participent aux chaînes d'approvisionnement régionales et mondiales dans le secteur manufacturier à haute valeur technologique ajoutée. Cela contribue à stimuler la croissance et les revenus individuels, conduisant à une forte augmentation des ventes au détail et du nombre croissant de voyages touristiques des habitants de ces villes.



Les rapports de JLL - entreprise américaine spécialisée dans le conseil en immobilier à destination des professionnels - suivent le rythme des changements économiques et immobiliers dans le monde, en identifiant les villes dynamiques à court et à long termes. Pour ce faire, JLL étudie minutieusement plus de 134 centres économiques mondiaux émergents sur une période de temps plutôt longue. -CPV/VNA