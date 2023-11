Hanoï (VNA) – Des chercheurs, gestionnaires et représentants de plusieurs villes créatives du Royaume-Uni ont apporté des opinions et des expériences précieuses pour aider Hanoï à développer son label « Ville créative », lors d’un colloque tenu mardi 21 novembre.

Des experts au colloque. Photo: anninhthudo



Ce colloque a été co-organisé par le Service de la Culture et des Sports de Hanoï et le British Council au Vietnam.



Hanoï a adhéré au Réseau des villes créatives de l'UNESCO il y a quatre ans. Selon Dô Dinh Hông, directeur du Service municipal de la Culture et des Sports, Hanoï est la première localité du pays à avoir adopté une résolution sur le développement des industries culturelles, qui met l'accent sur le développement de la Ville créative. En outre, le projet de loi sur la capitale (modifiée) comprend des articles sur le développement des industries culturelles et de la Ville créative…



Hanoï développe progressivement son lable "Ville créative" pour concrétiser sa vision de devenir un centre créatif de l'Asie du Sud-Est dans le domaine du design, a fait savoir Dô Dinh Hông.



Lors du colloque, des experts britanniques ont partagé leurs expériences dans le développement du lable « Ville créative », en prenant la culture comme fondement principal du développement.



Donna McGowan, directrice du British Council au Vietnam, a affirmé la coopération continue de son organisation avec Hanoï pour promouvoir la « Ville créative » et le développement des industries culturelles. Elle a déclaré espérer que Hanoï pourrait réaliser son aspiration à être une ville créative dans le domaine du design à un nouveau niveau.-VNA