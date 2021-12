L'aéroport international de Noi Bai renforce le contrôle médical des passagers. Photo : VNA.



Hanoï (VNA) – Le vice-président du Comité populaire municipal de Hanoï Chu Xuan Dung a promulgué le 27 décembre un plan pour faire face au risque d’apparition du nouveau variant Omicron du virus SARS-CoV-2 dans la ville.



Le plan vise à prendre efficacement des mesures pour empêcher l'entrée dans la ville du nouveau variant Omicron, détecter précocement l'apparition de ce variant, préparer des plans pour contrôler à temps, minimiser l'impact de l'épidémie sur la santé des gens et les activités socio-économiques en cas de l’apparition de ce nouveau variant.



Le Comité populaire municipal de Hanoï a proposé 8 tâches et solutions, notamment le renforcement de la supervision de la quarantaine médicale à l'aéroport international de Noi Bai ; le renforcement de la surveillance et la détection précoce des cas suspects du variant Omicron ; la mise à jour des informations sur Omicron dans le monde afin de bien évaluer le danger et préparer les mesures, accélérer l'injection rapide des doses additionnels et des doses de rappel du vaccin COVID-19 conformément aux directives du ministère de la Santé ; le perfectionnement et la mise en place du système de prévention et de contrôle de l'épidémie, la poursuite de la mise en place suffisante et efficace des stations médicales mobiles et des groupes de personnel de santé pour prendre en charge les infectés dans la communauté ; le maintien des mesures préventives telles que le respect du message dit des "5K" : Khâu trang (Masque), Khu khuân (Désinfection), Khoang cach (Distance), Không tu tâp (Sans rassemblement) et Khai bao y tê (Déclaration de l’état de santé).

Tests de dépistage du COVID-19 pour des gens. Photo: congly.vn



Pour réaliser ces 8 tâches et solutions, le Comité populaire municipal de Hanoï a également demandé aux organes concernés de mettre en œuvre des mesures concrètes selon le plan. –VNA