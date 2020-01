Hanoi (VNA) – La capitale vietnamienne Hanoi est la ville la moins chère d’Asie, offrant le meilleur rapport qualité-prix, avec une dépense quotidienne totale de seulement 18,30 dollars, selon la société d’assurance voyage Alpha Travel Insurance basée au Royaume-Uni.

Cuisine de rue à Hanoi, la destination la moins chère d'Asie pour les backpakers. Source : The Thaiger

Cela comprend la nourriture, les boissons, les attractions, le transport ainsi qu’une nuitée. Hanoi est célèbre pour son riche patrimoine historique ainsi que pour sa vaste gamme de plats de rue disponibles pour essayer et goûter.



Le pays le moins cher pour voyager en Asie est également le Vietnam. Trois villes vietnamiennes figurent dans le top 5 du classement, avec Hanoi, Hô Chi Minh-Ville et Hôi An en 1ère, 3ème et 5ème places. Cela comprend la nourriture, les boissons, les attractions, le transport ainsi qu’une nuitée. Hanoi est célèbre pour son riche patrimoine historique ainsi que pour sa vaste gamme de plats de rue disponibles pour essayer et goûter.Le pays le moins cher pour voyager en Asie est également le Vietnam. Trois villes vietnamiennes figurent dans le top 5 du classement, avec Hanoi, Hô Chi Minh-Ville et Hôi An en 1ère, 3ème et 5ème places.

À l’autre extrémité de l’échelle se trouve la capitale japonaise Tokyo, la ville la plus chère d’Asie en général avec 72,58 dollars par jour, ainsi que la ville la plus chère pour les transports, les repas et les boissons.

Lors du voyage en sac à dos, le budget est souvent quelque chose que les gens doivent surveiller de près, surtout lorsqu’ils voyagent pendant une longue période, a déclaré Rachel Conaghan, spécialiste des voyages chez Alpha Travel Insurance. - VNA