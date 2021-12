L'Hôtel Sofitel Metropole. Photo : www.sofitel-legend-metropole-hanoi.com

Hanoï (VNA) – Malgré la crise sanitaire, l'industrie touristique de la capitale redémarre progressivement. De nombreux circuits dans sites culturelles et historiques du centre-ville ont été lancés.

Le circuit à pied « L'architecture française au cœur de Hanoï » est le premier circuit touristique autorisé à s'ouvrir dans le cadre de la "nouvelle normalité" dans la capitale. Il est organisé tous les samedis et dimanches depuis le 23 octobre par le Musée national d'Histoire en collaboration avec l'Agence de voyages Hanoitourist.

Pendant une heure et demie, le voyageur est invité à se promener, à pied, dans le centre de Hanoï pour la découverte des principaux héritages de l’architecture coloniale, accompagné par un guide en personne et par un guide audio disponible sur smartphone ou tablette.

Le Musée national d’histoire, l’Opéra de Hanoï et le Palais du Tonkin sont les trois sommets du triangle formé par la promenade, qui permet de se faire une idée des valeurs des bâtiments, des styles architecturaux et des interférences culturelles entre le Vietnam et l’Occident au début du 20e siècle.

Une activité dans le cadre du circuit à pied « L'architecture française au cœur de Hanoï ». Photo : ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme



De plus, en participant au circuit quotidien à vélo " La quintessence de Trang An", les visiteurs peuvent découvrir des célèbres rues de Hanoï près du lac de l'Ouest et du lac de l’Épée restituée, la vie locale et des patrimoines culturels et architecturaux de Hanoï tels que: la Porte Quan Chuong, la tour du drapeau de Hanoï, la maison centrale Hoa Lo, la citadelle impériale de Thang Long...

Autrefois, c’était l'agence de voyage qui propose des circuits mais aujourd’hui, les produits touristiques doivent être personnalisés pour chaque client, a déclaré Nguyen Cong Hoan, directeur général de la société Flamingo Redtours Tourism.

Selon la directrice du service municipal du Tourisme, Dang Huong Giang, dans un proche avenir, l'industrie touristique de la capitale se concentrera sur l'amélioration de la qualité des produits touristiques culturels, qui sont attachés aux patrimoines, festivals, villages de métier, gastronomie.

La ville compte également développer l'agrotourisme, le tourisme médical et le tourisme communautaire en association avec ses valeurs culturelles traditionnelles, a-t-elle ajouté. -VNA