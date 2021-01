Prélèvement des échantillons pour les tests de dépistage de la COVID-19. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Du 18 au 23 janvier, le service de la Santé de Hanoi prélèvera des échantillons pour les tests de dépistage de la COVID-19 chez des délégués participant au 13e Congrès national du Parti qui devrait se dérouler du 25 janviet au 2 février dans la capitale.

C’est ce qu’a annoncé le vice-président du comité populaire municipal Chu Xuan Dung, également président du Comité municipal de direction de la prévention et du contrôle de l'épidémie de COVID-19, lors d’une réunion tenue le 14 janvier.

Le comité populaire municipal a demandé aux autorités des arrondissements et districts d’intensifier les mesures de préventives et punir les actes enfreignant les mesures de prévention et de contrôle.

Le général de brigade Do Thai Son, commandant en chef adjoint du Commandement de la zone militaire de Hanoï a demandé d’examiner les zones de quarantaine concentrée et de contrôler strictement des entrées et sorties de la capitale.

Au 15 janvier, Hanoï n'a signalé aucun nouveau cas de transmission intracommunautaire pour le 150e jour consécutif. -VNA