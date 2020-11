La présidente du Comité du Front de la Patrie du Vietnam de Hanoï, Nguyên Lan Huong, s'exprime lors de la conférence pour informer sur les activités célébrant les 90 ans de l'établissement du Front de la Patrie du Vietnam de Hanoï. Photo: kinhtedothi.vn

Hanoï (VNA) - À l'occasion du 90e anniversaire de l'établissement du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) (18 novembre 1930), une kyrielle d’activités se dérouleront dans la capitale vietnamienne, a annoncé la présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam de Hanoï, Nguyên Lan Huong.

Concrètement, une semaine intitulée "Fier du Front de la Patrie de la capitale" se tiendra les 6 et 7 novembre au jardin Ly Thai Tô, arrondissement de Hoàn Kiêm à Hanoï, comprenant une programme artistique et une cérémonie marquant les 90 ans de l'établissement du FPV.

Une exposition de photos, une exhibition d'idées et d'initiatives, un programme de présentation de produits de consommation et une cérémonie de remise des cadeaux à des élèves démunis mais excellents et ceux touchés par les récentes crues et inondations au Centre seront également prévus dans le cadre de la semaine.

En outre, le Comité central du FPV de Hanoï organisera une série d'activités commémoratives pratiques et significatives, notamment: Rencontre des anciens responsables du FPV de la capitale; Remise des prix du concours d'écriture sur des exemples typiques du travail du FPV; Remise des certificats de mérite du Comité populaire de Hanoï à des collectifs et des particuliers ayant des réalisations exceptionnelles dans la mise en œuvre des campagnes lancées par le Comité du FPV en 2020;... -VNA