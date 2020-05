Cérémonie de mise en chantier d'une "maison de solidarité" dans le district de Ba Vi, à Hanoï. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – En 2020, Hanoï compte mobiliser environ 50 milliards de dongs (2,14 millions de dollars) pour son fonds "Pour les pauvres", notamment dans le Mois d'action pour les pauvres prévus du 17 octobre au 18 novembre.

Lors de la conférence organisée le 21 mai par le comité municipal du Front de la Patrie du Vietnam, sa présidente Nguyen Lan Huong a apprécié les contributions des unités, organisations et entreprises ces dernières années.

En 2019, le fonds "Pour les pauvres" de Hanoï a reçu près de 70 milliards de dongs dont 61 milliards collectés au sein des arrondissements et districts.

Mme Nguyen Lan Huong a demandé d’utiliser ces fonds de manière efficace et d’apporter des aides à ceux qui en ont vraiment besoin.

Cette année, le fonds continuera de financer la construction de "maisons du coeur" pour les habitants locaux démunis, octroyant à chaque maison 30 millions de dongs et un purificateur d'eau. Les travaux auront lieu du 15 juin au 30 octobre et les maisons seront livrées en novembre prochain.

Pendant près de 20 années, le fonds "Pour les pauvres" de la ville a collecté au moins 534 milliards de dôngs, permettant de construire plus de 2.800 "maisons du cœur" et d’en réparer 1.600 autres. En outre, plus de 3.500 familles ont bénéficié de fonds pour le développement de la production, et près de 2.000 autres ont eu accès à des soins médicaux gratuits. Tout cela a contribué à réduire le taux de pauvreté de la ville à seulement 1,16%.

Accompagnant depuis plusieurs années le fonds "Pour les pauvres", T & T Group lui a offert cette année 2 milliards de dôngs. "Notre groupe considère toujours les activités philanthropiques comme des tâches importantes qui témoignent de la responsabilité des entreprises envers la communauté. C’est pourquoi, nous sommes prêts à soutenir tous les programmes de soutien aux pauvres de la ville", a affirmé son directeur adjoint Nguyên Tât Thang.

Récemment, le district de Ba Vi, à Hanoï, a reçu 1,5 milliard de dôngs, tiré du fonds "Pour les pauvres" du Comité municipal du Front de la Patrie, pour la construction de maisons en faveur de familles démunies.

Face à la pandémie de COVID-9, Hanoï a également décidé de consacrer une première enveloppe de 650 milliards de dongs pour soutenir des pauvres et d'autres personnes bénéficiant des politiques sociales, via la Banque des politiques sociales du Vietnam, touchées par la pandémie de COVID-19.

Les autorités municipales ont demandé à la Banque des politiques sociales du Vietnam de travailler en étroite collaboration avec les autorités locales, les organisations de masse et les associations pour débourser rapidement cette somme, qui devrait répondre à environ 65% des demandes de prêts.

La priorité est accordée aux ménages bénéficiant d'un rééchelonnement et d'une extension du paiement de leur dette, aux ménages pauvres ou quasi pauvres, aux coopératives et aux petites et moyennes entreprises (PME), principalement celles des secteurs de l'agriculture, d'approvisionnement alimentaire, des soins de santé et des produits de première nécessité.

Selon la Banque des politiques sociales du Vietnam, les secteurs les plus touchés par la pandémie sont l'élevage, le petit commerce et les services, les soins de santé et les transports, avec une dette totale de plus de 2.380 milliards de dongs (100 millions de dollars), ce qui représente 28% du total des emprunts.

Le taux de pauvreté de Hanoï est passé de 1,69% en 2017 à 1,16% en 2018. La capitale a ainsi atteint deux ans avant terme le délai de son objectif de réduction de la pauvreté pour la période 2016-2020. -VNA